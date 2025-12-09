Minacce aeree e missilistiche all’Italia test riuscito per il super radar di Leonardo | coperta una distanza record

A meno di dieci giorni dal lancio del suo sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Security Dome, Leonardo conferma sul campo l’eccellenza tecnologica nell’ambito della Sensoristica Radar per la Difesa Aerea e Missilistica, uno dei pillar del Dome Italiano. Il 3 dicembre 2025, si legge in una nota, è stato completato il primo lancio di qualifica del sistema missilistico SampT Ng italiano dotato del Sensore Radar di ultimissima generazione Leonardo Kronos Grand Mobile High Power. Tale Sensore Radar, basato su architettura Aesa multifunzionale a scansione elettronica e dotato delle più avanzate tecnologie richieste da tale capacità, ha confermato le sue eccellenti performance tracciando il target e guidando il missile all’intercetto ad una distanza mai registrata prima con il sistema Eurosam SampT nel corso di attività dimostrative in ambito terrestre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

