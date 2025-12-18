Radar e sicurezza l’intesa tra Difesa e Leonardo

L’Italia rafforza la propria sicurezza con un accordo tra Difesa e Leonardo, puntando su tecnologie avanzate. In un contesto di rapide trasformazioni e crescente centralità dei sistemi di protezione integrata, questa collaborazione rappresenta un passo decisivo per migliorare le capacità di difesa contro minacce a lungo raggio, consolidando la posizione del nostro Paese nel panorama europeo e internazionale.

L'Italia compie un nuovo passo nel rafforzamento delle proprie capacità di difesa contro le minacce a lungo raggio, in una fase in cui la sicurezza europea è attraversata da trasformazioni rapide e da un ritorno della centralità dei sistemi di protezione integrata. Il quadro strategico dell'annuncio. L'annuncio riguarda l'avvio di un programma nazionale che punta a sviluppare sensori avanzati per intercettare e monitorare vettori balistici, inserendosi in un disegno più ampio che mira a consolidare l'autonomia tecnologica del Paese e a rafforzarne il ruolo nel contesto euroatlantico. La rilevanza dell'iniziativa non risiede solo nel profilo industriale, ma anche nella sua collocazione strategica, a poche settimane dalla presentazione del Michelangelo Dome pensato per rispondere a scenari sempre più complessi e multidominio.

