Leonardo Dell’Orco e l’amore con Giorgio Armani | Dalla sua morte non ho toccato nulla Ecco chi lo sostituirà

Leonardo Dell’Orco, ex compagno di Giorgio Armani, si racconta a quattro mesi e mezzo dalla scomparsa dello stilista. In un’intervista al Corriere della Sera, descrive il periodo iniziale come difficile e riflette sul suo rapporto con Armani, sottolineando che non ha toccato nulla dopo la sua morte. Un’occasione per comprendere meglio il legame personale e professionale che li ha uniti nel corso degli anni.

Leonardo Dell’Orco è stato compagno di vita e di lavoro di Giorgio Armani. A quattro mesi e mezzo dalla scomparsa dello stilista si racconta in un’intervista al Corriere della Sera: «Debbo dire che il primo periodo è stato strano. Mi mancava la persona. Poi mi sono abituato. Sono tranquillo. In casa, al secondo piano, ho lasciato lì tutto com’era e sto dalla mia parte. Dalla sua non entro. Non ho toccato nulla. Da quel giorno. Non mi va. Al terzo piano, quello in comune, ci sono i suoi gatti, i suoi pappagalli e il merlo. La cosa bella è che io non sogno. Tutti dicono che succede, a me non succede». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Silvana Armani e Leo Dell’Orco guideranno lo stile di Armani

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio acquista il superyacht Admiral disegnato da Giorgio Armani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leonardo è grave. A Zurigo c’è una stanza che resta sempre accesa. Dentro c’è lui, sedici anni. Il corpo è troppo fragile per tornare a Milano, il quadro clinico non è stabile. Accanto al letto ci sono i genitori. Poche parole, mani strette, occhi che non smettono di facebook