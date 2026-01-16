Andavo a dormire la sera non sapendo se lo avrei trovato il mattino Mi restano i suoi gatti i pappagalli e il merlo | Leo Dell’Orco racconta gli ultimi mesi con Giorgio Armani

Leo Dell’Orco ricorda gli ultimi mesi trascorsi con Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre. In un racconto sincero, Dell’Orco descrive il senso di incertezza e i ricordi affettuosi legati a quegli momenti, mantenendo un tono rispettoso e sobrio. Tra le parole, emergono anche i ricordi dei suoi animali, simbolo di un legame intimo e duraturo.

“Andavo a dormire la sera non sapendo se lo avrei trovato il mattino dopo”. È questa la frase con cui Leo Dell’Orco descrive gli ultimi mesi accanto a Giorgio Armani, morto il 4 settembre scorso. A poco più di quattro mesi dalla scomparsa dello stilista e alla vigilia della prima sfilata senza di lui in questa Settimana milanese della Moda Uomo che prende il via oggi, Dell’Orco affida al Corriere della Sera il racconto più diretto e personale di una vita condivisa per oltre quarant’anni, superando quella riservatezza che ha sempre contraddistinto entrambi. Oggi, spiega, sta “bene. Ora”. Ma il primo periodo è stato “strano”: “ Mi mancava la persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

