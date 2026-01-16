Leo Dell'Orco dopo la morte di Giorgio Armani | Nessuno potrà replicarlo Intorno a me tutto parla di lui

Dopo la scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, attuale responsabile delle collezioni uomo per Armani ed Emporio, ha commentato il suo lascito. In una prima intervista, ha sottolineato l’unicità dello stilista e il suo impatto duraturo sull’universo della moda. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla figura di Armani, evidenziando come il suo spirito continui a influenzare il mondo della moda e chi lo ha conosciuto.

Leo Dell'Orco, compagno di Armani: «La mia vita con Giorgio, un amore bello e tosto. La malattia fu durissima. Mi disse: "Non ho più voglia"» - Leo Dell’Orco: «Ero l’unico a dirgli: "Giorgio, questo non mi piace"». msn.com

Com’è morto Giorgio Armani, l’ex compagno Sergio Galeotti: “Devo tutto a lui”/ L’amore per Leo Dell’Orco - Giorgio Armani com’è morto lo stilista passato a miglior vita a 91 anni: 2 grandi amori dopo la moda, Sergio Galeotti e Leo Dell’Orco. ilsussidiario.net

