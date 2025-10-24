Salvini nei guai la decisione è appena arrivata | tensione nella Lega c’entra proprio lui
La nascita dell’ associazione Il Bobo ha riportato in primo piano le tensioni interne alla Lega, rivelando fratture e malumori che da tempo covano sotto la superficie del partito. Presentata come iniziativa culturale dedicata alla memoria di Roberto Maroni, la nuova realtà sembra in realtà avere un chiaro significato politico: dare voce a un’area leghista che si riconosce nel modello originario del movimento, più autonomista e radicato nei territori. La scelta di Varese come luogo della prima uscita pubblica, fissata per metà novembre, non è casuale. È lì che la Lega nacque, ed è lì che Maroni costruì la sua idea di un partito vicino ai cittadini, pragmatico e amministrativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
