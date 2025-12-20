La presidente del Consiglio donna sta guidando la trasformazione dell’Italia in termini evidenti anche in altri settori e come modello per l’imprenditoria: basti vedere il numero di imprenditrici italiane, che rappresentano un dato record nell’Unione europea a 27 Paesi. Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16 per cento del totale donne occupate in Italia. Seguono la Francia con 1.531.700 (10,8 per cento donne occupate), la Germania con 1.222.300 (6,1 per cento) e la Spagna con 1.136.000 (11,3 per cento). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto Meloni: le imprenditrici italiane sono diventate le più numerose d’Europa, oltre un milione e seicentomila

Leggi anche: Così le residenze universitarie sono diventate un affare d'oro per i privati con i soldi dell'Europa

Leggi anche: Energia, Confindustria: bollette italiane le più care d’Europa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chiara Braga. . Questa è una #manovra che non dice nulla sulla crescita del Paese. Anzi, una cosa la dice chiaramente: non avrà alcun effetto sulla crescita, perché è il frutto di una scelta precisa di questo Governo Meloni, che ha deciso di non fare ciò che sar - facebook.com facebook

Sabato è prevista la firma del #Mercosur, l’accordo di libero scambio tra l’Ue e i paesi dell’America Latina, fondamentale per mitigare l’effetto dei dazi di Trump. Serve però l’ok del Consiglio Europeo (dove siedono i governi degli Stati membri), per il quale è ric x.com