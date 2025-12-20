Effetto Meloni | le imprenditrici italiane sono diventate le più numerose d’Europa oltre un milione e seicentomila

La presidente del Consiglio donna sta guidando la trasformazione dell’Italia in termini evidenti anche in altri settori e come modello per l’imprenditoria: basti vedere il numero di imprenditrici italiane, che rappresentano un dato record nell’Unione europea a 27 Paesi. Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16 per cento del totale donne occupate in Italia. Seguono la Francia con 1.531.700 (10,8 per cento donne occupate), la Germania con 1.222.300 (6,1 per cento) e la Spagna con 1.136.000 (11,3 per cento). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

