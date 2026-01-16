Le previsioni del tempo per il fine settimana

Le previsioni del fine settimana indicano giornate caratterizzate da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con poche eccezioni. Non sono previste precipitazioni di rilievo, se non qualche debole pioggia occasionale. Si tratta di condizioni climatiche tranquille, ideali per pianificare attività all’aperto o rimanere in ambienti coperti, senza particolari disagi legati al meteo.

Giornate grige con cieli in prevalenza nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, se non qualche debole pioggia. Sono le previsioni di 3Bmeteo per il fine settimana. Meteo Bologna 17 gennaio Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Perturbazione, pioggia e tempo in peggioramento: le previsioni meteo per il fine settimana a Torino

Leggi anche: Neve, vento, tempo asciutto e soleggiato: le previsioni per il fine settimana a Torino e in Piemonte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Weekend mite e coperto, poi gennaio cala l’asso: da metà settimana prossima torna il gelo; Meteo, inizio inverno con neve e freddo: le previsioni per gennaio 2026; Neve, vento, tempo asciutto e soleggiato: le previsioni per il fine settimana a Torino e in Piemonte; Meteo a Roma, che tempo farà sabato e domenica? Le previsioni.

Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento - Dopo l'ondata di freddo gelido torna il maltempo, ma crescono le temperature. meteo.it