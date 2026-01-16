Le previsioni del tempo per il fine settimana
Le previsioni del fine settimana indicano giornate caratterizzate da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con poche eccezioni. Non sono previste precipitazioni di rilievo, se non qualche debole pioggia occasionale. Si tratta di condizioni climatiche tranquille, ideali per pianificare attività all’aperto o rimanere in ambienti coperti, senza particolari disagi legati al meteo.
Giornate grige con cieli in prevalenza nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, se non qualche debole pioggia. Sono le previsioni di 3Bmeteo per il fine settimana. Meteo Bologna 17 gennaio Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Perturbazione, pioggia e tempo in peggioramento: le previsioni meteo per il fine settimana a Torino
Leggi anche: Neve, vento, tempo asciutto e soleggiato: le previsioni per il fine settimana a Torino e in Piemonte
Weekend mite e coperto, poi gennaio cala l’asso: da metà settimana prossima torna il gelo; Meteo, inizio inverno con neve e freddo: le previsioni per gennaio 2026; Neve, vento, tempo asciutto e soleggiato: le previsioni per il fine settimana a Torino e in Piemonte; Meteo a Roma, che tempo farà sabato e domenica? Le previsioni.
Meteo, previsioni fine settimana: maltempo con pioggia e neve, temperature in aumento - Dopo l'ondata di freddo gelido torna il maltempo, ma crescono le temperature. meteo.it
Previsioni meteo weekend: neve sulle Alpi, piogge e burrasca in arrivo - Per le previsioni meteo è attesa pure una forte burrasca con mareggiate a inizio settimana. lanotiziagiornale.it
Previsioni meteo della settimana, torna l’alta pressione - Torna l’alta pressione sull’Italia: ecco tutte le previsioni meteo della settimana. novella2000.it
LE PREVISIONI METEO PER IL FINE SETTIMANA | 19/12/2025
meteo.it. . Tempo in peggioramento in molte regioni: le previsioni meteo di venerdì 16 gennaio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.