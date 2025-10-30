Perturbazione pioggia e tempo in peggioramento | le previsioni meteo per il fine settimana a Torino

Torinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre è la data della prima breve nevicata stagionale in val di Susa, grazie a una perturbazione che ha portato la neve appena sopra i 1.000 metri di quota. Questa perturbazione, che ha portato accumuli fino a 2025 mm sui settori centro-settentrionali del Piemonte, si muoverà verso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

