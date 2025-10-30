Perturbazione pioggia e tempo in peggioramento | le previsioni meteo per il fine settimana a Torino
Il 30 ottobre è la data della prima breve nevicata stagionale in val di Susa, grazie a una perturbazione che ha portato la neve appena sopra i 1.000 metri di quota. Questa perturbazione, che ha portato accumuli fino a 2025 mm sui settori centro-settentrionali del Piemonte, si muoverà verso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Consorzio LaMMA. . oggi qualche pioggia dal pomeriggio su nord ovest e zone costiere, domani la perturbazione ci interesserà più direttamente con piogge e rovesci sparsi, più probabili e frequenti sul nord ovest e al sud. Miglioramento dalla sera con tempo
Perturbazione in arrivo: allerta meteo per pioggia e temporali a Firenze e nel fiorentino #Firenze https://055firenze.it/art/237168/Perturbazione-in-arrivo-allerta-meteo-per-pioggia-temporali-Firenze-nel-fiorentino…
Che tempo farà nei prossimi giorni? Il ritorno delle perturbazioni atlantiche, da domani piogge e rovesci
Meteo 29 ottobre: tempo in graduale peggioramento. Maltempo tra 30 e 31 ottobre - La perturbazione 10 del mese inizierà a farsi sentire già oggi (29 ottobre) per poi portare maltempo diffuso tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre.
Meteo: Ottobre si chiude sotto la pioggia: perturbazioni in serie - Un nuovo peggioramento dopo la pausa di stabilità Dopo una breve parentesi di stabilità atmosferica, l'Italia si prepara a vivere una nuova fase di ...