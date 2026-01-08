Neve vento tempo asciutto e soleggiato | le previsioni per il fine settimana a Torino e in Piemonte

Le previsioni per il fine settimana del 10 e 11 gennaio a Torino e in Piemonte indicano condizioni di tempo asciutto e soleggiato, accompagnate da vento e neve sulle aree montane. Una depressione sulla Francia influisce sul nostro territorio, portando instabilità e maltempo soprattutto nel Centro-Sud Italia. A Torino, il fine settimana sarà caratterizzato da temperature stabili e condizioni meteorologiche favorevoli, ideali per attività all’aperto e spostamenti.

Nel corso del fine settimana del 10 e 11 gennaio una nuova circolazione depressionaria in azione sulla Francia piloterà una perturbazione che, addossandosi all’arco alpino, porterà poi maltempo soprattutto al Centro-Sud Italia. Il Piemonte resterà tuttavia ancora sottovento alla catena alpina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Capodanno a -2°C, primi giorni del 2026 senza pioggia e fine settimana soleggiato a Torino: le previsioni Leggi anche: Perturbazione, pioggia e tempo in peggioramento: le previsioni meteo per il fine settimana a Torino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Val d'Ossola, scatta l'allerta per vento e neve in montagna; È arrivato il freddo, ma per la neve bisognerà (ancora) attendere; Ribaltone meteo di inizio anno: vento, pioggia e tanta neve in montagna. L’inverno fa la voce grossa; Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve. Meteo, risvegli gelidi, fino a -7 in pianura padana, neve al centro e in Sardegna, Nord con cieli puliti - Oggi sono attesi forti spinte di Maestrale, maltempo sul basso Tirreno, nubifragi sul Reggino, neve in Aspromonte a 800- msn.com

