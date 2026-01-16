Le liste d’attesa con il trucco delle Asl | L’assistito rinuncia alla prima disponibilità

Le liste d’attesa presso le Asl spesso nascondono strategie che influenzano le tempistiche delle prenotazioni. In alcuni casi, gli assistiti scelgono consapevolmente di rinunciare alla prima disponibilità, spostando così gli appuntamenti a date più lontane. Questa pratica può allungare i tempi di attesa e influire sulla gestione delle risorse sanitarie, determinando un impatto sulla pianificazione e sull’efficienza dei servizi offerti.

Un appuntamento per un esame alla Asl con un anno di ritardo. E sul foglio di prenotazione la scritta: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità per giovedì 26 marzo 2026 ». Senza che questo sia mai successo. Se le liste d’attesa per gli esami medici sono un problema in Italia, l’espediente trovato da alcune Asl per aggirarlo di cui parla oggi La Verità è geniale. Eppure è successo ad almeno 5 persone, secondo quanto racconta Mario Giordano sul quotidiano. Le liste d’attesa con il trucco delle Asl. Gli esempi sono quelli di una donna di Ischia con un figlio che ha un grave problema agli occhi. 🔗 Leggi su Open.online

Liste d’attesa col “trucco”: a Pescara processo alla Asl - Intanto però sappiamo che in riva all’Adriatico c’è una Procura della Repubblica che individua gravi reati – falso in atto pubblico, rifiuto di atti d’ufficio ... ilfattoquotidiano.it

Radio Norba News. . ASL FOGGIA, UNA TASK FORCE CONTRO LE LISTE D'ATTESA Contro le liste d’attesa la Asl di Foggia metterà in campo una task force. Primo obiettivo risolvere le problematiche legate alle prestazioni urgenti e brevi Servizio di M facebook

Liste d'attesa, infermieri pugliesi favorevoli al piano di abbattimento ma avvertono: "Senza personale non è sostenibile" x.com