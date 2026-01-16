Lavoro per addetto alle vendite in un negozio di calzature

Siamo alla ricerca di un addetto alle vendite per il nostro negozio di calzature a Chieti. La figura si occuperà di assistere i clienti, gestire le vendite e garantire un servizio professionale e cordiale. Si richiede disponibilità e interesse nel settore calzaturiero. Se desideri entrare a far parte del nostro team, inviaci la tua candidatura.

Per attività che si occupa di calzature si cerca un addetto alle vendite da inserire presso il punto vendita a Chieti. Si richiede disponibilità nei festivi, ed è preferibile che la risorsa abbia esperienza nella mansione, che sappia utilizzare il registratore di cassa e che sia automunita.

