Tentato furto in un negozio di calzature | 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni, residente all’estero e di nazionalità straniera, è stato arrestato per un tentativo di furto all’interno di un negozio di calzature di via Andrea Costa a Bologna. I fatti sono accaduti alle prime ore della mattina di sabato 8 novembre.Come riferisce la questura, la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

