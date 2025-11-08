Arrivano le nuove fioriere su Corso Vittorio Emanuele
Dopo piazza Nigri, arrivano nuove fioriere, stavolta su Corso Vittorio Emanuele. In acciaio Corten, già presenti in via Lanza, sostituiscono le vecchie fioriere, ormai deteriorate: “Un materiale resitente e dal design moderno, che si integra armoniosamente con l'ambiente urbano”, spiega una nota. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
