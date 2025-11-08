Arrivano le nuove fioriere su Corso Vittorio Emanuele

Foggiatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo piazza Nigri, arrivano nuove fioriere, stavolta su Corso Vittorio Emanuele. In acciaio Corten, già presenti in via Lanza, sostituiscono le vecchie fioriere, ormai deteriorate: “Un materiale resitente e dal design moderno, che si integra armoniosamente con l'ambiente urbano”, spiega una nota. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

