Rattoppi sul Corso Vittorio Emanuele dopo i lavori | la segnalazione
Su tutte le furie, alcuni cittadini che ci segnalano dei rattoppi tutt'altro che gradevoli esteticamente, per riempire delle buche presenti sul Corso Vittorio Emanuele, poco prima di piazza Portanova. “Dopo mesi di disagi per i lavori, questo è il risultato? Chiediamo l'immediato intervento del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
AGGIORNAMENTO CANTIERE IN VIA RENACCIO Da giovedì 30 ottobre fino a giovedì 14 novembre, o comunque fino al termine dei lavori, saranno in corso interventi di asfaltatura in via Renaccio, nel tratto compreso tra via Calamelli e via Lapi. MODIF - facebook.com Vai su Facebook
Blackout a Napoli, senza luce i palazzi al Corso Vittorio Emanuele: ascensori fermi e gente in strada - Blackout al Corso Vittorio Emanuele: al buio interi palazzi. Da fanpage.it
Salerno, riaperto Corso Vittorio Emanuele: completata la riqualificazione dell’asse principale - Salerno ritrova uno dei suoi luoghi simbolo: il Corso Vittorio Emanuele è stato ufficialmente riaperto alla fruizione di cittadini, turisti e visitatori. Riporta ilvescovado.it
Auto si schianta a Corso Vittorio Emanuele: paletti saltati e motorino distrutto: incidente a Napoli - Violento incidente stradale questa mattina al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, dove un'auto Suzuki Swift, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro i paletti che si trovano sul margine ... Lo riporta fanpage.it