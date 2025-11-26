Nuova condotta idrica ancora lavori in centro | un mese di sosta vietata

Messinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Santa Cecilia, Ghibellina, Nino Bixio e Centonze. Pertanto, da oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nuova condotta idrica lavoriSovicille, nuova condotta idrica in strada di Arnano - Al via in località Caldana, nel comune di Sovicille, un importante intervento di bonifica da parte di Acquedotto del Fiora: 130mila euro l’investimento per la posa di 500 metri di nuova condotta e il ... Secondo radiosienatv.it

Lecco: terminati i lavori di potenziamento della rete idrica di acquedotto in via Polvara evia Roccolo - 000 euro, ha permesso di migliorare l’efficienza della rete, ridurre le perdite idriche e garantire ... Come scrive resegoneonline.it

nuova condotta idrica lavoriLavori di Acquedotto del Fiora, si conclude la bonifica idrica: possibili disagi in paese - Lavori di Acquedotto del Fiora a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto. grossetonotizie.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Condotta Idrica Lavori