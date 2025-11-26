Nuova condotta idrica ancora lavori in centro | un mese di sosta vietata
Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Santa Cecilia, Ghibellina, Nino Bixio e Centonze. Pertanto, da oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
