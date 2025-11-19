Lavori per la nuova condotta idrica fino a Natale divieti di sosta e rimozioni in pieno centro
Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Nicola Fabrizi, Natoli, Tommaso Cannizzaro e La Farina. Pertanto, da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
