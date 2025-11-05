Via Rovelli cambia | senso unico per lavori fino a gennaio
VIABILITÀ. La carreggiata è stata ristretta per il cantiere del treno per Orio con ripercussioni in tutto il quartiere. Entro l’inverno la chiusura del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Oggi su Il Foglio ho fatto l’elenco delle bugie proPutin e come smontarle qualora un giornalista ne avesse voglia, tanto per cambiare. Al netto dei propagandisti in servizio permanente effettivo, mi sono domandato perché Cacciari, Barbero, Rovelli, Caracciolo - facebook.com Vai su Facebook
Via Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio - La carreggiata è stata ristretta per il cantiere del treno per Orio con ripercussioni in tutto il quartiere. Da ecodibergamo.it
Treno per Orio, senso unico in via Rovelli - Al lavoro sui binari, per ora, s'intravede solamente una ruspa. Lo riporta bergamonews.it