Via Rovelli cambia | senso unico per lavori fino a gennaio

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIABILITÀ. La carreggiata è stata ristretta per il cantiere del treno per Orio con ripercussioni in tutto il quartiere. Entro l’inverno la chiusura del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

via rovelli cambia senso unico per lavori fino a gennaio

© Ecodibergamo.it - Via Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio

Approfondisci con queste news

via rovelli cambia sensoVia Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio - La carreggiata è stata ristretta per il cantiere del treno per Orio con ripercussioni in tutto il quartiere. Da ecodibergamo.it

via rovelli cambia sensoTreno per Orio, senso unico in via Rovelli - Al lavoro sui binari, per ora, s'intravede solamente una ruspa. Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Rovelli Cambia Senso