L' Atalanta prova a scappare con Krstovic Durosinmi strappa un punto prezioso per il Pisa

Nella sfida tra Pisa e Atalanta, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. Krstovic ha portato avanti i padroni di casa al 38' del secondo tempo, mentre Durosinmi ha pareggiato per il Pisa al 43'. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e un punteggio che riflette l'intensità dell'incontro.

PISA (3-4-2-1): Scuffet 7; Coppola 5.5, Calabresi 6.5 (46' st Bozhinov sv), Canestrelli 6.5; Tourè 6.5, Marin 6 (23' st Leris 6.5), Aebischer 6.5, Angori 6; Moreo 6, Tramoni 6 (23' st Piccinini 6.5); Meister 6 (23' st Durosinmi 7). In panchina: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Esteves, Bettazzi, Mbambi, Lorran. Allenatore: Gilardino 6.5. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (25' st Krstovic 7), Hien 6.5, Ahanor 6.5; Musah 5.5 (11' st Zappacosta 6), De Roon 6, Pasalic 5.5 (11' st Ederson 6.5), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 6, Zalewski 6 (36' st Sulemana); Scamacca 5 (11' st Raspadori 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Atalanta prova a scappare con Krstovic, Durosinmi strappa un punto prezioso per il Pisa Leggi anche: Pisa-Atalanta 1-1, il neo toscano Durosinmi risponde a Krstovic Leggi anche: Pisa-Atalanta finisce 1-1, a Krstovic risponde Durosinmi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pisa-Atalanta LIVE; Pisa-Atalanta, quante emozioni nel finale: Krstovic illude Palladino, Durosinmi in gol al debutto! Esordio per Raspadori; Calcio, serie A: il Napoli stecca col Verona e l’Inter prova a scappare; L'Atalanta prova a scappare con Krstovic, Durosinmi strappa un punto prezioso per il Pisa. Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: Durosinmi esordio e gol lampo, stappa la gara Krstovic dalla panchina. Aebischer in cattedra - A deciderla due subentrati: Krstovic in gol all'83', 4 minuti più tardi l'attesissimo Durosinmi ... eurosport.it

Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic illude, gli risponde Durosinmi. Gilardino ferma Palladino - L'attaccante montenegrino entra dalla panchina e segna nel finale. bergamo.corriere.it

Atalanta e Pisa, tutto nel finale: a Krstovic risponde Durosimni, ok il pari è giusto - I nerazzurri bergamaschi meno brillanti rispetto alle ultime uscite, ora testa all’impegno di Champions League contro l’Athletic Bilbao ... msn.com

L'Atalanta prova a scappare con Krstovic, Durosinmi strappa un punto prezioso per il Pisa https://gazzettadelsud.it/p=2157620 - facebook.com facebook

RASPADORI L' #Atalanta prova il clamoroso sorpasso sulla Roma che ha cambiato obbiettivi e non vuole aspettare,sul giocatore c'è anche il Napoli che ci pensa La società deve prima piazzare Maldini; piccoli passi avanti anche per Giovane che rimane x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.