L’assalto choc in centro a Monza Rapina a mano armata a 14 anni Estrae il coltello poi si barrica nel bar

Il 12 gennaio, nel centro di Monza, un ragazzo di 14 anni ha tentato una rapina armata in un bar, poi barricandosi all’interno. La Polizia ha arrestato il giovane, considerato responsabile di tentata rapina aggravata. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio, ha attirato l’attenzione per la giovane età del sospettato e la natura dell’azione. Le forze dell’ordine hanno intervenuto prontamente per gestire la situazione e assicurare la sicurezza pubblica.

Un baby rapinatore un po' maldestro. Nel pomeriggio del 12 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno arrestato un quattordicenne per tentata rapina aggravata ai danni della titolare di un bar nel centro storico. Intorno alle 13, la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti che riferivano la presenza di un giovane armato all'interno di una sala da the di via Lambro. Le pattuglie intervenute, giunte rapidamente sul posto, constatavano che nel locale si trovava un adolescente armato di un coltello da cucina di grandi dimensioni.

