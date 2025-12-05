I film resteranno in sala – il CEO di Netflix rassicura gli esercenti dopo l’acquisto di Warner ma forse qualcosa cambierà

La maxi acquisizione con cui Netflix ha messo le mani, con un twist a sorpresa degno dei migliori thriller, sul pacchetto di Warner Bros. Studios e HBO Max — per quasi 83 miliardi di dollari — ha sorpreso e scioccato il settore, intimorito da una mossa senza precedenti. Il colosso dello streaming ha però spiegato pubblicamente le ragioni della sua decisione, affermando che l’acquisto rappresenta una “opportunità rara”. Il co-CEO Ted Sarandos, durante una call pubblica con gli investitori ha difatti rassicurato creativi e pubblico: i testi citati provengono da THR e Deadline “Questa è una buona notizia, perché parliamo di un’azienda sana, in crescita, che aiuterà un’altra azienda a crescere in modo altrettanto sano, ampliando la capacità di raggiungere un pubblico che questi creatori non avevano mai avuto prima, Credo che le opportunità per la produzione americana e per l’industria dell’intrattenimento in generale siano enormi, molto più di quanto non lo siano state negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

