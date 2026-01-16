L' archeologia incontra i bambini alle catacombe di Carini | tornano i laboratori di Archeofficina

Le catacombe di Carini ospitano nuovamente i laboratori didattici di ArcheOfficina, dedicati ai bambini. La stagione riprende a Villagrazia di Carini, con attività che si svolgeranno nell’area dell’Antiquarium, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente. Un’occasione per scoprire l’archeologia in un contesto suggestivo, con proposte pensate per stimolare la curiosità dei più giovani e approfondire la conoscenza del patrimonio storico locale.

Riparte la stagione dedicata ai più piccoli a Villagrazia di Carini. Dopo il successo degli scorsi mesi, ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica annuncia il ritorno dei laboratori didattici per bambini, con una grande novità: le attività si sposteranno nel nuovo e suggestivo Antiquarium MAT, inaugurato recentemente nell'area soprastante le catacombe paleocristiane. L'iniziativa, curata da archeologi professionisti, mira a far scoprire la storia del territorio ai bambini (fascia 6-11 anni) in modo ludico e interattivo. L’esperienza si articola in due momenti: una visita guidata esplorativa all’interno della catacomba di Villagrazia di Carini, il più esteso cimitero paleocristiano della Sicilia occidentale, seguita da una prova pratica di scavo archeologico nell’area dell’Antiquarium. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

