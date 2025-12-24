I rider Glovo di Carini tornano in stato di agitazione | Portare a 4 euro la tariffa minima per ogni ordine

I rider Glovo di Carini sono di nuovo in stato di agitazione. “Le loro condizioni continuano sempre più a peggiorare. I lavoratori sono pronti a fermarsi se non verranno accolte le loro richieste”, dichiara il segretario Nidil Cgil Palermo e coordinatore regionale Francesco Brugnone. I rider. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Glovo, più soldi ai rider che consegnano con il caldo estreme: la denuncia della Cgil - Roma, 2 luglio 2025 – Pedalare sotto l’afa e il caldo opprimente delle grandi città per consegnare un pasto a domicilio. quotidiano.net

Il caldo blocca i rider di Glovo e Deliveroo, Just Eat non si ferma - Lavoratori avvertiti tramite un messaggio sull’impossibilità di operare fino alle 16 del pomeriggio. torino.repubblica.it

Glovo, il giudice obbliga l’azienda a trattative con i sindacati sui rischi del caldo per i rider - , la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei ... quotidiano.net

Accolto il ricorso del rappresentate dei rider di Palermo e Trapani contro Glovo - facebook.com facebook