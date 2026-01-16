L' Aquila condannato a 5 anni e 6 mesi il palestinese Anan Yaeesh

A L'Aquila, Anan Yaeesh, cittadino palestinese, è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione. Gli altri due imputati sono stati assolti. La difesa aveva richiesto l'assoluzione, mentre in aula si sono registrate reazioni forti da parte di alcuni manifestanti pro Palestina. La sentenza segna un importante passo nel procedimento giudiziario in corso.

La Corte d'Assise dell'Aquila ha condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione il palestinese Anan Yaeesh. La condanna è stata emessa nel merito del processo per associazione con finalità di terrorismo nel quale Yaeesh era imputato insieme ad altri due connazionali, Ali Irar e Mansour Doghmosh, che sono stati assolti. Anan Yaeesh, attualmente detenuto a Melfi, ha seguito la lettura del dispositivo in collegamento mentre Irar e Doghmosh erano in aula. L'accusa aveva chiesto 12 anni per il condannato, 9 per Irar e 7 per Dogmosh. Le difese dei tre avevano chiesto l'assoluzione contestando l'impianto accusatorio.

