Terrorismo Anan Yaeesh condannato a 5 anni e mezzo di carcere Il M5s chiedeva la sua liberazione alla Camera

Anan Yaeesh è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per associazione con finalità di terrorismo, mentre altri due imputati palestinesi sono stati assolti. La richiesta di liberazione avanzata dal Movimento 5 Stelle alla Camera non ha influenzato l’esito del processo. La sentenza riflette la valutazione delle prove raccolte nel procedimento giudiziario.

Cinque anni e mezzo di reclusione per Anan Yaeesh, accusato di associazione con finalità di terrorismo insieme ad altri due imputati palestinesi, che sono stati assolti. La corte d'Assise, presieduta da Giuseppe Romano Gargarella, è andata ben sotto le richieste della procura che aveva chiesto una condanna a 12 anni per Yaeesh, 9 per Irar e 7 per Doghmosh. La corte era chiamata a pronunciarsi in un processo che incrocia anche il tema della qualificazione giuridica dei fatti contestati, tra terrorismo e azioni riconducibili a un contesto di conflitto. La camera di consiglio è durata circa 6 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terrorismo, Anan Yaeesh condannato a 5 anni e mezzo di carcere. Il M5s chiedeva la sua liberazione alla Camera Leggi anche: Terrorismo, Anan Yaeesh condannato a cinque anni e mezzo di carcere Leggi anche: Londra, protesta davanti all’Ambasciata italiana per la liberazione di Mullah Krekar, il jihadista condannato per terrorismo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il caso di Anan Yaeesh arriva a sentenza. Tra accuse di terrorismo e scelte di resistenza; Anan, l’Italia processa la resistenza palestinese; Processo Yaeesh, domani la sentenza all’Aquila: chieste pene fino a 12 anni; Palestinesi a processo, attesa per domani la sentenza all'Aquila. Processo a palestinesi, Yaeesh condannato a 5 anni e 6 mesi per terrorismo - La Corte d'Assise dell'Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione nel processo per associazione con finalità di terrorismo. ansa.it

L’Aquila - Condanna a 5 anni e 6 mesi per Anan Yaeesh nel processo per terrorismo - La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh a 5 anni e 6 mesi di reclusione per associazione con finalità di terrorismo. veratv.it

Terrorismo, Corte d’Assise dell’Aquila: 5 anni e mezzo a Yaeesh, assolti gli altri due imputati - La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato Anan Yaeesh alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione nel processo per associazione con finalità di terrorismo. laquilablog.it

Il procedimento riguarda Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh, imputati per associazione con finalità di terrorismo. Per loro, la Procura ha avanzato richieste di condanna a 12, 9 e 7 anni, la difesa, invece, chiede l'assoluzione e contesta l'impianto accu - facebook.com facebook

Venerdì 16 gennaio in Abruzzo ci sarà un'altra udienza nel processo a Anan Yaeesh e a suoi due connazionali, accusati di "terrorismo". Sarà l'ultima udienza prima della sentenza nel processo di primo grado al partigiano palestinese. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.