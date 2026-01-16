Terrorismo Anan Yaeesh condannato a cinque anni e mezzo di carcere

Anan Yaeesh è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per associazione con finalità di terrorismo, nell’ambito di un procedimento giudiziario che vedeva coinvolti anche altri due imputati palestinesi, assolti. La sentenza riflette le risultanze dell’indagine e del processo, che hanno portato alla condanna di Yaeesh, mentre gli altri imputati sono stati prosciolti.

Cinque anni e mezzo di reclusione per Anan Yaeesh, accusato di associazione con finalità di terrorismo insieme ad altri due imputati palestinesi, che sono stati assolti. La corte d'Assise è andata ben sotto le richieste della procura che aveva chiesto una condanna a 12 anni per Yaeesh, 9 per Irar e 7 per Doghmosh. La Corte d'Assise dell'Aquila era chiamata a pronunciarsi in un processo che incrocia anche il tema della qualificazione giuridica dei fatti contestati, tra terrorismo e azioni riconducibili a un contesto di conflitto. La camera di consiglio è durata circa 6 ore. L'inchiesta della procura dell'Aquila prende avvio dopo una richiesta israeliana di arresto provvisorio a fini estradizionali del 24 gennaio 2024.

Processo Anan Yaeesh: attesa per la sentenza di primo grado - L'Aquila, 16 gennaio: il processo nei confronti di Anan Yaeesh e altri due palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo ... agrpress.it

Anan Yaeesh, chi è il palestinese arrestato in Italia e accusato di terrorismo - Tornato libero l'imam Mohamed Shahin, il M5s è pronto a tornare alla carica per chiedere la liberazione di un altro detenuto straniero. ilgiornale.it

Il procedimento riguarda Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh, imputati per associazione con finalità di terrorismo. Per loro, la Procura ha avanzato richieste di condanna a 12, 9 e 7 anni, la difesa, invece, chiede l'assoluzione e contesta l'impianto accu - facebook.com facebook

Venerdì 16 gennaio in Abruzzo ci sarà un'altra udienza nel processo a Anan Yaeesh e a suoi due connazionali, accusati di "terrorismo". Sarà l'ultima udienza prima della sentenza nel processo di primo grado al partigiano palestinese. x.com

