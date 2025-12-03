AGI - L'Aquila ha presentato questa mattina, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma ufficiale di Capitale italiana della Cultura 2026: oltre 300 eventi in 300 giorni tra arte, musica, teatro, cinema, danza, partecipazione e ricerca, con ospiti internazionali. Il progetto, che prenderà il via il 17 gennaio con una cerimonia ufficiale, si distingue per un forte valore identitario e per un modello culturale policentrico che coinvolge città medie e aree interne dell'Appennino. Interventi istituzionali e visione strategica. Alla conferenza, sono intervenuti il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il coordinatore scientifico della candidatura Pier Luigi Sacco, il direttore del dossier Alessandro Crociata, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e i rappresentanti del Comitato dei garanti e del Comitato di sostegno dei privati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Aquila Capitale della Cultura 2026, il programma ufficiale con 300 eventi in 300 giorni