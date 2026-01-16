L' allarme delle opposizioni sul referendum | La Rai fa propaganda E i fuorisede rischiano di non votare

Le opposizioni criticano la Rai, accusandola di fare propaganda in vista del referendum sulla giustizia, previsto tra pochi mesi. La campagna per il no si intensifica, mentre i fuorisede rischiano di non poter partecipare al voto. La discussione si concentra sui temi della trasparenza e dell’equità nel processo democratico, evidenziando le sfide legate alla partecipazione civile in un momento di forte attenzione pubblica.

Mancano ormai pochi mesi al referendum sulla giustizia e le opposizioni vanno avanti con la loro campagna per il no alla riforma sulla separazione delle carriere del governo Meloni. I gruppi di minoranza accusano il centrodestra di utilizzare la Rai come "strumento di propaganda filogovernativa" e chiedono il "rispetto della terzietà". E in Parlamento c'è chi prova ad accendere i riflettori sulla situazione dei fuorisede, cioè i cittadini che per motivi di lavoro, studio o di salute vivono in un comune diverso da quello di residenza. Le opposizioni hanno inviato una lettera-appello ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per denunciare la situazione attuale della Rai. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Appello opposizioni a La Russa-Fontana: Rai fa propaganda filogovernativa

Leggi anche: “Bambini nel bosco”, chiesta al Csm una pratica a tutela dei giudici: “La politica fa propaganda sul caso per il referendum”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Rai è sempre più “telemeloni”; Il referendum sulla giustizia si avvicina e la Rai è senza controllo: democrazia a rischio manipolazione.

Opposizioni, 'a rischio l'imparzialità della Rai sul referendum" - Il punto di partenza, scrivono le opposizioni, è "il deliberato blocco dell'elezione del presidente di garanzia della Rai" da parte della maggioranza" che "ha di fatto paralizzato la governance del ... ansa.it