Sironi al via il progetto di un museo e di un archivio di inediti a cura del Mic e della Quadriennale

È stato annunciato il progetto di creare un museo e un archivio dedicati a Mario Sironi, curato dal Ministero della Cultura e dalla Quadriennale. La struttura sorgerà presso la Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra, con l’obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio inedito dell’artista. L’iniziativa mira a promuovere una più ampia conoscenza della sua figura e del suo contributo al panorama artistico italiano.

Al via progetto dedicato a Mario Sironi: nascerà un museo e un archivio inediti presso la Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra. E’ nato da un’idea del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, volto a valorizzare la figura del maestro del Novecento italiano. E a rendere accessibili materiali inediti che consentiranno di studiare e approfondire il suo contributo artistico. Il ministero della Cultura, tramite la Direzione generale creatività contemporanea e in collaborazione con l’Archivio Mario Sironi, ha avviato le procedure. La nuova  istituzione museale sarà realizzata presso la Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra – a Roma in Piazza Adriana -: progettata da Marcello Piacentini e decorata da Sironi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

