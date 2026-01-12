Prenotazioni online per il ritiro degli ingombranti | attivo il nuovo portale Amiu

Amiu ha aggiornato il servizio di prenotazione online per il ritiro degli ingombranti. La nuova piattaforma, accessibile tramite portalecittadino, permette di prenotare facilmente e in modo rapido il ritiro dei materiali ingombranti. Questo sistema migliorato semplifica l’organizzazione e la gestione delle prenotazioni, offrendo un servizio più efficiente ai cittadini. Per ulteriori dettagli e per effettuare una prenotazione, visitare il nuovo portale Amiu.

Amiu rinnova il sistema di prenotazione online per il servizio di ritiro degli ingombranti. La nuova piattaforma, raggiungibile all'indirizzo portalecittadino.amiupuglia.it, è entrata in funzione da oggi.Come funziona il nuovo portaleSelezionando il proprio Comune di riferimento (il servizio è.

