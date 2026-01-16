Ladro ucciso il cugino di Adamo Massa | Ammazzare non è una cosa giusta non è vero che ha picchiato il proprietario
Un episodio di cronaca ha portato alla morte di Adamo Massa, 37 anni, durante un tentativo di rapina a Lonate Pozzolo. Il cugino dell’uomo, coinvolto nella vicenda, ha commentato che uccidere non è mai giustificato e ha negato che Massa abbia aggredito il proprietario della villa. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e conseguenze tragiche, lasciando quattro figli e una famiglia in lutto.
Lascia tre figli Adamo Massa, il 37enne di Torino morto in ospedale dopo aver tentato di rapinare una villa a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. A rivelarlo è uno dei cugini della vittima, ai microfoni dell'inviata di Ore 2 Sera, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai2. Uno dei figli di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: ?Ladro ucciso, parla il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Lascia tre figli piccoli»
Leggi anche: Il cugino di Adamo Massa, ucciso durante un furto: "Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Aveva tre figli"
Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, per pm è legittima difesa: familiari del ladro furiosi; Ladro ucciso, la famiglia fa scudo a Jonathan Rivolta: “Si è solo difeso, cosa doveva fare?”. Rischio vendetta, ronde dei carabinieri; Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso.
Ladro ucciso, parla il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Lascia tre figli piccoli» - Sono parole destinate a far discutere quelle rilasciate dal cugino di Adamo Massa, il rapinatore di ... leggo.it
Ladro ucciso durante il colpo in villa, il cugino: “Stava lavorando, non è giusto” - Adamo Massa, 37 anni, stava tentando il colpo in una villa quando, scoperto dal proprietario, è rimasto ferito mortalmente a seguito di una colluttazione con quest'ultimo. internapoli.it
Rapina di Lonate, il cugino di Adamo Massa: “Rubare era il suo lavoro, aveva due figli piccoli da crescere. Ce l’hanno ammazzato” - Le sorprendenti dichiarazioni dei familiari nel campo rom di Torino da dove proveniva il giovane ucciso con una coltellata da Jonathan Rivolta: “Rubare? msn.com
“Era lì per lavorare!”. Ladro ucciso in casa, le parole del cugino che indignano gli italiani (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook
Ladro rom ucciso con una coltellata dal padrone di casa. Il cugino del morto: “Non è giusto. Stava facendo il suo lavoro”. No, purtroppo non è uno scherzo. È semplicemente il reale prodotto di una cultura che ormai ha normalizzato il crimine tanto da assimilar x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.