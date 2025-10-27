Fabriano perde lo scontro diretto in casa Jesi partita senza storia contro Imola

FABRIANO 73 QUARRATA 81 RISTOPRO FABRIANO: Ramondia 20, Centanni 16, Silke Zunda 7, Vavoli 11, Ponziani 7; Beyrne, Mazzolini ne, Chiucchi ne, Dri 7, Beltrami, Redini 1, Diarra 4. All. Nunzi. QUARRATA: Molteni 14, Angelucci 14, De Gregori 21, Tiberti 4, Regoli; Coltro 8, Calabrese ne, Mongelli ne, Babovic ne, Novori 4, Prenga 12, Scandiuzzi 4. All. Tonfoni. Arbitri: Barbieri e Marcelli di Roma Note – Parziali: 20-18 34-39 65-59 73-81 CERRETO D'ESI Grave sconfitta interna per la Ristopro Fabriano che si arrende al Quarrata 73-81 in uno scontro diretto contro una rivale verso la corsa alla salvezza.

fabriano perde lo scontro diretto in casa jesi partita senza storia contro imola

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano perde lo scontro diretto in casa. Jesi, partita senza storia contro Imola

