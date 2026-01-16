La tradizione che si accende il Focarone di Sant' Antonio arde a Bagnaia

Ogni anno, a Bagnaia, la tradizione del Focarone di Sant'Antonio accende la piazza XX Settembre, creando un momento di comunione e memoria. Questa celebrazione rappresenta un rito antico che mantiene vivo il legame con le radici del territorio, offrendo alla comunità un’occasione di condivisione e rispetto per le tradizioni locali. Un evento semplice e significativo, che rinnova il valore della storia e dell’identità di Bagnaia.

Una colonna di luce e calore si alza da piazza XX Settembre. Bagnaia ha risposto presente, come fa ogni anno, all'appuntamento con la sua storia e le sue radici. L'accensione del tradizionale Focarone non è solo un evento da calendario, ma un vero e proprio rito collettivo che ha visto la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Focarone di sant'Antonio, Bagnaia rinnova il suo rito millenario: la catasta è in piazza | FOTO

Leggi anche: Focarone di sant'Antonio a Bagnaia: programma, orari, viabilità e bus

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il focarone di sant'Antonio Abate illumina e scalda la piazza di Bagnaia; Si rinnova a Bagnaia la tradizione del Focarone di Sant’Antonio; Festa dei santi Vincenzo e Anastasio: processione dei buoi e sagra della pizzantiella a Monterosi; A Caprarola il primo palio di sant'Antonio Abate.

Campobasso accende il fuoco della pace per Sant’Antonio Abate: tradizione, fede e musica il 17 gennaio - La città si prepara a celebrare, con il consueto fervore popolare, la festività di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e ... molisenetwork.net