Focarone di sant' Antonio Bagnaia rinnova il suo rito millenario | la catasta è in piazza | FOTO
A Bagnaia, nel cuore della Tuscia, si rinnova il tradizionale focarone di Sant'Antonio Abate. La catasta, simbolo di un'antica usanza, viene preparata in piazza per celebrare questa tradizione millenaria. Un momento di comunità che conserva il valore delle radici e delle usanze locali, attraverso un rito che si tramanda nel tempo con sobrietà e rispetto.
Bagnaia si prepara a rinnovare una delle tradizioni più antiche e sentite della Tuscia: il focarone di sant'Antonio Abate. Da sabato 3 gennaio il “Comitato sacro fuoco” è al lavoro in piazza XX Settembre per l'accatastamento della legna che darà vita al grande falò dedicato al protettore degli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Torna il Focarone di Bagnaia.
«Noi, 50 ragazzi, portiamo avanti il rito del focarone di Bagnaia» - La catasta di legna, il focarone, è posizionata davanti alla chiesa di Sant’Antonio, quasi nel centro esatto: ombelico di un ... ilmessaggero.it
Viterbo, il 'Focarone' illumina la notte di Bagnaia - Si tratta di catasta alta oltre i 5 metri e larga 10, composta da ben 500 quintali di legna: è il famoso "focarone" di Bagnaia, piccola frazione di Viterbo. ansa.it
