Focarone di sant' Antonio a Bagnaia | programma orari viabilità e bus

Il Focarone di Sant'Antonio a Bagnaia si svolge il 16 e 17 gennaio in piazza XX Settembre. L'evento prevede un programma di festeggiamenti con orari specifici, accompagnato da indicazioni sulla viabilità e servizi di trasporto pubblico. Qui troverete tutte le informazioni utili per partecipare e muoversi agevolmente durante le due giornate dedicate a questa tradizione locale.

Bagnaia rinnova la sua tradizione più sentita: i festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate, in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio in piazza XX Settembre. Due giornate ricche di momenti religiosi, folklore, convivialità e spettacolo, che culminano con l'accensione del sacro fuoco. Un appuntamento che richiama ogni anno cittadini e visitatori, pronti a ritrovarsi attorno al calore del "focarone". Un'occasione di incontro e condivisione per Bagnaia, tra fede, tradizione popolare e voglia di stare insieme. La festa entra nel vivo dal tardo pomeriggio. Alle 17 spazio alle sbandieratrici e ai musici Città di Viterbo, che aprono la manifestazione.

Viterbo, il 'Focarone' illumina la notte di Bagnaia - Si tratta di catasta alta oltre i 5 metri e larga 10, composta da ben 500 quintali di legna: è il famoso "focarone" di Bagnaia, piccola frazione di Viterbo. ansa.it

Bagnaia si prepara al Focarone di Sant'Antonio: il programma completo Il countdown per la tradizione più calda della Tuscia è ufficialmente iniziato. Dal 3 gennaio, il "Comitato Sacro Fuoco" è all’opera in Piazza XX Settembre per l'allestimento della monumen - facebook.com facebook

