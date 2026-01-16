La tradizione che si accende il Focarone di Sant' Antonio arde a Bagnaia | FOTO
Ogni anno, Bagnaia rinnova il suo legame con la tradizione attraverso il Fuocarone di Sant’Antonio. Nella piazza XX Settembre si accende una colonna di luce e calore, simbolo di un rito radicato nel tempo. Questo evento rappresenta un momento di identità e memoria per la comunità, mantenendo vivo il patrimonio culturale locale con semplicità e rispetto.
Una colonna di luce e calore si alza da piazza XX Settembre. Bagnaia ha risposto presente, come fa ogni anno, all'appuntamento con la sua storia e le sue radici. L'accensione del tradizionale Focarone non è solo un evento da calendario, ma un vero e proprio rito collettivo che ha visto la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: La tradizione che si accende, il Focarone di Sant'Antonio arde a Bagnaia
Leggi anche: Focarone di sant'Antonio, Bagnaia rinnova il suo rito millenario: la catasta è in piazza | FOTO
Il focarone di sant'Antonio Abate illumina e scalda la piazza di Bagnaia; Si rinnova a Bagnaia la tradizione del Focarone di Sant’Antonio; Festa dei santi Vincenzo e Anastasio: processione dei buoi e sagra della pizzantiella a Monterosi; A Caprarola il primo palio di sant'Antonio Abate.
Campobasso accende il fuoco della pace per Sant’Antonio Abate: tradizione, fede e musica il 17 gennaio - La città si prepara a celebrare, con il consueto fervore popolare, la festività di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e ... molisenetwork.net
Si accende la tradizione, a Campobasso il 'Fuoco di Sant'Antonio Abate' - Una tradizione che si rinnova da secoli il 17 gennaio in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate sul sagrato dell'omonima chiesa di Campobasso e che segna l'arrivo del Carnevale. ansa.it
Viterbo – La Quercia, domani torna la tradizione con l’accensione del Sacro Fuoco di Sant’Antonio - Appuntamento alle 18 e poi stand enogastronomici e divertimento assicurato per tutti grazie all'impegno dell'associazione "Villaggio querciaiolo" VITERBO – T ... etrurianews.it
Il 17 gennaio 2026 #Forio accende i riflettori sulla tradizione con “Vicolo in Festa – Sagra di Sant’Antuono”, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno isolano. L’evento, che prenderà il via alle 19.30 in via Sant’Antonio Abate (dietro la fontana), permetterà - facebook.com facebook
#Biccari accende i “Fuoche de Sant’Antuone”, tradizione e sapori nel cuore del paese x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.