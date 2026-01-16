La studentessa sparita Trovata morta in un bosco Nello zaino biglietti d’addio

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa scomparsa recentemente. Il corpo è stato scoperto in un bosco vicino a Villa di Teolo, non lontano dal luogo dove era stata abbandonata la bicicletta. All’interno dello zaino sono stati trovati biglietti d’addio. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini.

Alla fine è stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, vicino a dove era stata abbandonata la sua bicicletta, nella frazione di Villa di Teolo, a ovest di Padova. Si sono concluse nella maniera più tragica le ricerche della 22enne padovana scomparsa la sera dell'Epifania. Era impiccata a un albero nel giardino di un casolare abbandonato, fra i boschi dei Colli euganei: tutto farebbe pensare a un gesto estremo. Nello zaino della ragazza c'erano anche dei biglietti che motiverebbero la decisione. Il corpo sarà trasferito all'istituto di Medicina legale di Padova per l'autopsia disposta dalla Procura, che indagava per sequestro di persona.

