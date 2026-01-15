Annabella Martinelli trovata morta | nello zaino alcuni biglietti in cui annuncia il suicidio

Annabella Martinelli è stata trovata senza vita, con alcuni biglietti nello zaino che indicano un gesto autolesionista. Le autorità hanno dichiarato che, al momento, non ci sono elementi per sospettare il coinvolgimento di terzi nella sua morte. La notizia solleva interrogativi sulla sua situazione personale, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

