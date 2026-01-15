Annabella Martinelli trovata morta in un bosco sui Colli Euganei | nello zaino biglietti in cui annunciava di volersi togliere la vita

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, è stata trovata morta in un bosco sui Colli Euganei. La ragazza, originaria di Padova, si era allontanata da casa con la bicicletta, poi ritrovata parcheggiata con il lucchetto. Nel suo zaino sono stati trovati biglietti in cui annunciava l’intenzione di togliersi la vita. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

La studentessa 22enne Annabella Martinelli è stata trovata impiccata: si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. La sera della scomparsa aveva ordinato due pizze, i cartoni erano vicino al mezzo Speranze finite. Annabella Martinelli, la ventiduenne padovana di cui non si avevano più notizie dalla sera dell'Epifania, è stata trovata morta impiccata giovedì 15 gennaio, poco distante da dove era stata individuata la sua bicicletta qualche giorno fa in una strada di Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei. Il corpo senza vita della giovane è stato localizzato in mezzo a una serie di alberi tra i civici 1 e 3 di via Euganea Teolo: a notarla una donna che sarebbe stata a passeggio col cane. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Annabella Martinelli trovata morta in un bosco sui Colli Euganei: nello zaino biglietti in cui annunciava di volersi togliere la vita Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta nel bosco sui Colli Euganei. Era sparita 9 giorni fa Leggi anche: Padova: Annabella Martinelli trovata morta in un bosco sui Colli Euganei. Era scomparsa dal 7 gennaio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: diffuse foto. Annabella Martinelli trovata morta, il suicidio annunciato in un biglietto ritrovato nello zaino. Disposta l'autopsia - La ricerca della ragazza di 22 anni scomparsa il 6 gennaio scorso si è conclusa nel peggiore dei modi. leggo.it

