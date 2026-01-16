La stretta di mano tra Meloni e Takaichi al termine della conferenza stampa a Tokyo

Al termine della conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni e la ministra Takaichi si sono strette la mano, simbolo di un incontro istituzionale tra Italia e Giappone. La visita ufficiale di Meloni rappresenta un momento importante nel rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. L’evento, ripreso dall’Agenzia Vista, testimonia l’impegno reciproco su temi di interesse condiviso, nel rispetto delle rispettive politiche e collaborazioni internazionali.

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 La visita ufficiale della premier Meloni a Tokyo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

