Meloni arrivata a Tokyo domani bilaterale con Takaichi

Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo nell’ambito della sua missione in Asia. Dopo la visita in Oman, la premier italiana parteciperà a un incontro bilaterale con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi, prima donna a ricoprire questa posizione in Giappone. L’appuntamento rappresenta un momento importante nel quadro delle relazioni tra Italia e Giappone.

(Adnkronos) – Prosegue la missione in Asia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la visita di Stato in Oman, la premier è atterrata a Tokyo, dove domani è in programma un incontro bilaterale con il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, prima donna nella storia del Paese del Sol Levante a guidare il governo.

