La storia di Camila che diventa virale su TikTok grazie ai video creati con le vecchie foto ritrovate nei cellulari dimenticati della mamma giornalista di moda

Durante un trasloco, Camila Larrain riscopre vecchi telefoni della madre, giornalista di moda, pieni di foto d’epoca. I video realizzati con queste immagini, condivisi su TikTok, hanno attirato l’attenzione di molti, portando la storia a diventare virale. Un modo semplice e autentico per rivivere il passato e condividere ricordi di famiglia, offrendo uno sguardo intimo sulla storia personale e professionale della madre.

Non c'è da stupirsi se da bambini si rimane affascinati dal lavoro dei propri genitori. Lo può sicuramente confermare la tiktoker Camila Larrain, che è sempre rimasta a bocca aperta pensando alla professione della madre Karen, giornalista di moda. «Creavo addirittura le mie pagine editoriali ritagliando immagini dalle riviste e incollandole su un quaderno», racconta Camila a People: «Mi piaceva anche aiutarla a scegliere gli outfit per i suoi viaggi a Londra, Parigi e Milano: mi sembrava tutto così emozionante e glamour». Una passione capace di unirle e che con il tempo ha permesso alla giovane Camila di fare esperienze incredibili: come assistere al Victoria's Secret Fashion Show del 2010 - e vedere Katy Perry esibirsi dal vivo - o ricevere in dono una borsa nera in camoscio con frange (che usa ancora oggi) in una sfilata di Ralph Lauren per bambine.

