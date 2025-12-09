Spaghetti Grinch la nuova moda culinaria di Natale spopola su Tiktok | la pasta verde diventa virale sul web
Tra panettoni e pandori, in vista del Natale c’è spazio anche per una nuova ricetta: gli spaghetti Grinch. La tiktoker @kayla.younggg ha postato un video in cui ha spiegato come preparare il piatto che prende ispirazione al “nemico” di Babbo Natale. Gli ingredienti sono semplici: spaghetti, colorante alimentare verde e condimenti a scelta. La content creator ha dichiarato di aver preparato questa pasta e di aver fatto felice il bambino con il piatto innovativo. La preparazione. Per preparare gli spaghetti Grinch non serve una stella Michelin. Innanzitutto bisogna procurare gli ingredienti: pasta lunga (nel caso della tiktoker gli spaghetti), 20 gocce di colorante alimentare verde, acqua da portare a ebollizione e il sale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Intanto il Grinch… ma la magia vera arriva alle 18:30 con la Parata di Babbo Natale Vi aspettiamo ! #iltrappetello #puglia #natale - facebook.com Vai su Facebook
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it