Tra panettoni e pandori, in vista del Natale c’è spazio anche per una nuova ricetta: gli spaghetti Grinch. La tiktoker @kayla.younggg ha postato un video in cui ha spiegato come preparare il piatto che prende ispirazione al “nemico” di Babbo Natale. Gli ingredienti sono semplici: spaghetti, colorante alimentare verde e condimenti a scelta. La content creator ha dichiarato di aver preparato questa pasta e di aver fatto felice il bambino con il piatto innovativo. La preparazione. Per preparare gli spaghetti Grinch non serve una stella Michelin. Innanzitutto bisogna procurare gli ingredienti: pasta lunga (nel caso della tiktoker gli spaghetti), 20 gocce di colorante alimentare verde, acqua da portare a ebollizione e il sale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spaghetti Grinch, la nuova moda culinaria di Natale spopola su Tiktok: la pasta verde diventa virale sul web