A La Spezia, un ragazzo di 19 anni è stato gravemente ferito durante una lezione presso l’istituto «Chiodo-Einaudi». Ferito da un compagno con un coltello, ora si trova in condizioni critiche. Il giovane aggressore, un minorenne, è stato fermato dalle autorità. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e famiglie, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici.

Choc alla Spezia, dove uno studente dell’istituto Chiodo-Einaudi è stato accoltellato all’interno della scuola. Il giovane, 19 anni, è gravissimo: subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria e intorno alle 14 l’équipe ospedaliera stava facendo di tutto per salvarlo. Stando alle prime ricostruzioni l’aggressione è avvenuta in orario scolastico, nell’istituto che sorge a pochi passi dal centro storico della cittadina ligure, in via XX Settembre. Lo studente è stato colpito da un altro ragazzo, che lo ha ferito al torace e alla milza. Oltre all’ambulanza e all’automedica inviate sul posto dal 118 al liceo sono arrivate le auto di polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La Spezia, studente di 19 anni accoltellato in classe da un compagno: è gravissimo. Fermato un minorenne

Leggi anche: La Spezia, studente accoltellato in classe da compagno: è gravissimo

Leggi anche: Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe: gravissimo studente di 18 anni a La Spezia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Logos&Algoritmo. Le lingue classiche nell’era dell’intelligenza artificiale”, al Costa torna la Settimana della cultura classica.

Accoltellamento a scuola, gravissimo studente di 19 anni alla Spezia - Il ragazzo, ferito da un compagno, è nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea ... rainews.it