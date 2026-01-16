La Spezia studente accoltellato in classe da compagno | è gravissimo

Un episodio grave si è verificato questa mattina in una scuola della Spezia, dove uno studente, di origine straniera, è stato accoltellato da un compagno. La vittima versa in condizioni gravissime. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità, che stanno intervenendo per chiarire i fatti e garantire la sicurezza degli studenti.

(Adnkronos) – Uno studente italiano, di origine straniera, è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. E' successo questa mattina all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane, soccorso da 118 e Croce Rossa è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia di Stato.

