La Spezia | diciottenne aggredito a coltellate a scuola da un compagno E’ in prognosi riservata

A La Spezia, un ragazzo di 18 anni è stato ferito a coltellate durante un episodio avvenuto all’interno di una scuola. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un compagno di classe. Attualmente, il giovane si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno approfondendo quanto accaduto per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’incidente.

LA SPEZIA – Sarebbe stato un compagno di classe ad aggredire a coltellate, a scuola, un ragazzo di 18 anni a La Spezia. Il giovane è in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto nell'istituto professionale Einaudi-Chiodo, poco prima di mezzogiorno di oggi, 16 gennaio 2026. Sul posto, oltre alle volanti della polizia di Stato, sono intervenuti la Croce Rossa e l'automedica. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, dove è stato ricoverato in prognosi riservata dopo aver perso molto sangue.

