La Spezia morto il 18enne accoltellato da compagno minorenne in scuola Domenico Chiodo colpito a fegato diaframma e polmone

È deceduto questa sera il giovane di 18 anni, di origini egiziane, colpito con un coltello questa mattina all’interno della scuola “Domenico Chiodo” di La Spezia. Le ferite, che hanno interessato fegato, diaframma e polmone, sono risultate letali. L’aggressore è un compagno minorenne. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiesta di approfondimenti sulle dinamiche e le cause di questo episodio.

È morto nella serata di oggi il giovane studente accoltellato questa mattina all'interno dell'istituto "Domenico Chiodo" di La Spezia. Il ragazzo, 19 anni, italiano di origine egiziana, era stato colpito gravemente durante una lite da un compagno minorenne marocchino. Nonostante il disperato tentativo dei medici, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Il decesso è stato confermato dall'Asl 5 spezzina. La ferita inferta ha interessato fegato, diaframma e polmone, risultando purtroppo fatale. La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattinata all'interno dell'istituto Einaudi-Chiodo.

La Spezia, è morto il 18enne accoltellato a scuola: fermato un coetaneo - Lo hanno reso noto fonti dell’ospedale Sant'Andrea, dove il giovane era ricoverato in condizioni gravissime a cau ... gazzettadiparma.it

La Spezia: morto 19enne accoltellato - E' morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi- msn.com

Lo studente ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia è ancora in condizioni gravissime. Si era diffusa in un primo momento la notizia che fosse morto. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Il fatto è successo questa mattin - facebook.com facebook

