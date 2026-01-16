La Spezia morto il 19enne accoltellato da compagno minorenne in scuola Domenico Chiodo colpito a fegato diaframma e polmone
È morto oggi all’ospedale di La Spezia il ragazzo di 19 anni, colpito da un’arma bianca durante una lite nella scuola “Domenico Chiodo”. L’18enne, di origini egiziane, è stato ferito gravemente al fegato, diaframma e polmone. La vicenda ha coinvolto un compagno minorenne, e le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento.
È morto nella serata di oggi il giovane studente accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia. Il ragazzo, 19 anni, italiano di origine egiziana, era stato colpito gravemente durante una lite da un compagno minorenne marocchino. Nonostante il disperato tentativo dei medici, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Il decesso è stato confermato dall’Asl 5 spezzina. La ferita inferta ha interessato fegato, diaframma e polmone, risultando purtroppo fatale. La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattinata all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: La Spezia, morto il 18enne accoltellato da compagno minorenne in scuola “Domenico Chiodo”, colpito a fegato, diaframma e polmone
Leggi anche: La Spezia, studente 18enne accoltellato all'Istituto superiore Chiodo, colpito al fianco da alunno minorenne poi arrestato, è in gravi condizioni - VIDEO
La Spezia, 18enne accoltellato a scuola muore in ospedale: arrestato un coetaneo.
La Spezia: morto 19enne accoltellato - E' morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi- msn.com
“Ti sistemo io”, il messaggio di minacce prima dell’omicidio a scuola: morto un 19enne, l’aggressore aveva portato il coltello da casa - La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il 18enne originario del Marocco, studente che ha <str ... lanazione.it
La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com
Lo studente ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia è ancora in condizioni gravissime. Si era diffusa in un primo momento la notizia che fosse morto. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Il fatto è successo questa mattin - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.