La Spezia morto il 19enne accoltellato da compagno minorenne in scuola Domenico Chiodo colpito a fegato diaframma e polmone

È morto oggi all’ospedale di La Spezia il ragazzo di 19 anni, colpito da un’arma bianca durante una lite nella scuola “Domenico Chiodo”. L’18enne, di origini egiziane, è stato ferito gravemente al fegato, diaframma e polmone. La vicenda ha coinvolto un compagno minorenne, e le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento.

“Ti sistemo io”, il messaggio di minacce prima dell’omicidio a scuola: morto un 19enne, l’aggressore aveva portato il coltello da casa - La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il 18enne originario del Marocco, studente che ha <str ... lanazione.it

La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com

Lo studente ferito, stamane, con un coltello in una scuola de La Spezia è ancora in condizioni gravissime. Si era diffusa in un primo momento la notizia che fosse morto. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Il fatto è successo questa mattin - facebook.com facebook

