È morto il 18enne accoltellato in classe arrestato uno studente minorenne | l’aggressione in una scuola a La Spezia

Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato durante una lite in classe a La Spezia. Un altro studente, anche lui minorenne, è stato arrestato dalle autorità in relazione all’accaduto. L’episodio ha generato preoccupazione tra la comunità scolastica e le forze dell’ordine stanno approfondendo le motivazioni e le circostanze dell’incidente.

Uno ragazzo minorenne è stato fermato dalla polizia per aver accoltellato uno studente di 18 anni in classe a scuola a La Spezia. La vittima è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea, ma non ce l'ha fatta ed è morta. L'aggressione è avvenuta questa mattina 16 gennaio alle 12, all'interno dell'istituto professionale "Chiodo-Einaudi" della Spezia. La vittima sarebbe stata aggredita dopo una lite in bagno, durante un momento di pausa tra le lezioni dopo che l'aggressore ha fatto irruzione in classe. Lo studente è stato colpito al torace e alla milza. Non sono ancora noti i motivi dell'aggressione.

