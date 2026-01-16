Un giovane di 18 anni è stato gravemente ferito durante un episodio avvenuto in una scuola di La Spezia. Secondo quanto riferito, lo studente sarebbe stato colpito al fianco da un compagno. È stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle autorità per chiarire dinamiche e motivazioni dell’accaduto.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato a scuola. L’episodio risale alla mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, ed è avvenuto nell’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un altro studente a colpirlo al fianco con un coltello. In tarda mattinata sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Il 18enne ha perso molto sangue e le sue condizioni sono critiche. La vicenda è ancora tutta da ricostruire, nel frattempo nella scuola sono arrivati gli agenti della polizia che stanno conducendo le prime indagini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Spezia, 18enne accoltellato a scuola è gravissimo

